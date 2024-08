Feijoada Luazul anuncia programação musical e ingressos já estão à venda

Foto: divulgação

A tradicional Feijoada Luazul está de volta para mais uma edição, prometendo um domingo repleto de sabor e boa música. No dia 18 de agosto, das 12h às 16h, o evento ocorrerá na Enseada Azul com atrações musicais diversas.

O público poderá desfrutar de um repertório completo, que inclui pagode, samba, MPB e pop rock. A animação da tarde ficará por conta da Banda DuJorge, do Pagode do Rods e do DJ Robson Moreira.

Os ingressos para participar do evento já estão à venda por meio do WhatsApp (27) 99904-2372. Confira abaixo a tabela de preços:

Ingressos:

Adulto: R$ 120,00

Crianças de 7 a 11 anos: R$ 60,00

Crianças até 6 anos: Entrada gratuita

Serviço

14ª Feijoada Luazul

Data: 18/08 (domingo)

Horário: 12h às 16h

Local: Luazul, Enseada Azul – Guarapari

Para mais informações, entre em contato no WhatsApp (27) 99904-2372