Feira de adoção de pets acontece neste sábado (03) em Guarapari

A ONG Protetores Independentes realiza neste sábado (03) mais uma edição da Feira de Adoção de cães e gatos. O evento acontece a partir de 09h e segue até as 15h, na praça da Prainha de Muquiçaba, e conta com apoio da Prefeitura de Guarapari.

“A feira faz parte de um projeto realizado há mais de 10 anos, que organiza feiras todos os meses do ano na cidade. Entre a feira e depois, este ano já foram adotados 60 animais”, afirma Danielle Cerqueira, representante da ONG.

Segundo ela, estarão disponíveis para adoção cães e gatos castrados, vacinados e microchipados, e filhotes com castração garantida, resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A feira também vai contar com a presença da ex-paquita Catia Paganote, da médica veterinária Dra. Raisa com esclarecimentos de cuidado pet, e o adestrador Junior com orientações.

Foto: Arquivo

Os interessados em levar um bichinho para casa devem apresentar documento com foto e comprovante de residência. Também haverá vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos.