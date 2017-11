Feira de verão gera empregos em Meaípe

por Aline Couto

Após a praia de Meaípe perder sua extensão de areia e assim o comércio local ficar desestabilizado, o S.O.S Meaípe e a Associação de Moradores do Bairro resolveram se unir e criaram uma feira para ajudar as famílias locais.

O S.O.S Meaípe é uma iniciativa de um grupo de moradores que começou a conversar por aplicativos e redes sociais e decidiram se encontrar para debater e tentar achar uma solução em conjunto para aumentar a renda dos moradores. O psicólogo Paulo Henrique Santos, 27, foi um dos idealizadores desse movimento e junto com a presidente da Associação de Moradores do Bairro, Marlene Demichele, criou a Feira de Meaípe para que a comunidade possa vender suas artes e quitutes.

Paulo Henrique conseguiu a autorização para a feira, mas espera contar com mais empenho do poder público para a divulgação da novidade e mais iniciativas para as melhorias do bairro.

Fabíola Chaves Gomes de 43 anos, moradora do bairro há três, vai trabalhar na feira vendendo frango com porções e talharim gourmet na chapa. Ela apóia muito esses movimentos que ajudam a comunidade. “A gente passa por um momento difícil aqui com a crise, com o fechamento da Samarco, tem muita gente desempregada, e a feira vai ajudar. As esposas estão se movimentando para melhorar a renda dentro de casa”.

Dona Hilda Maria Soares Marra, e sua nora, vão montar uma banca juntas. Ela oferecendo flores de chitão e massagem antiestresse e sua nora com o artesanato de tapete de barbante. “Essa feira vem num momento muito bom para todos nós, mexeu com o povão que é quem precisa e mora aqui”, conta animada Dona Hilda.

A jovem Samara Martins vai vender bolsas e biquínis personalizados, com fotos das pessoas ou das praias da região, produzidos pela tia. Além de ser uma lembrança linda, ela ainda ajuda a família.

A manifestação da associação de moradores será dia 02 de novembro a partir das 09 horas da manhã. E quem quiser prestigiar a feira, ela inaugura dia 09 de dezembro às 17h, com a previsão de término às 23h30. Além de artesanato e comidas, terá música ao vivo com Camila Sant’Ana, musicista local, e muita diversão. A feira acontecerá durante todo ano e será uma opção de diversão familiar.