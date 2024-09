Feira Hippie de Guarapari voltará para a Praça Trajano Lino Gonçalves após reforma, diz prefeito

O secretário de Obras, Fabricius Merigueti, assina ordem de serviço ao lado do prefeito Edson Magalhães. Fotos: HM Comunicação.

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou na última quinta-feira (05) as ordens de serviço para reforma das praças Trajano Lino Gonçalves, no Centro, e João Marques Pereira (dos Golfinhos), em Muquiçaba. Durante a solenidade, ele garantiu que a feira hippie, hoje na praça do Radium Hotel, voltará para o antigo local.

“Nós vamos voltar com a feira, e ali será necessária uma bateria de banheiros. Nós teremos banheiros no subsolo e com acessibilidade, além de outros equipamentos e vamos preparar a área para que os artesãos retornem com as barracas e seus trabalhos”, afirmou.

Projeção da nova Praça Trajano Lino Gonçalves, no Centro. Imagem: divulgação.

Edson, no entanto, não estipulou um prazo para que a reforma seja entregue. Após a revitalização, a praça vai contar com um palco elevado para apresentações culturais, área com pergolado e novo mobiliário urbano.

Já em Muquiçaba, a Praça dos Golfinhos terá novas estruturas, com playground, pergolado, paisagismo, mobiliário urbano e nova iluminação, visando oferecer mais opções de convivência e lazer para os moradores e turistas da região. A previsão é que ela fique pronta em dezembro.

Projeção da nova Praça dos Golfinhos. Imagem: divulgação. Eliseo Domingos, morador de Muquiçaba

O morador do bairro, Eliseo Domingos, expressou satisfação com a renovação da praça. “Nós trabalhamos com aluguel de casas por temporada. É importante para o turismo a reforma dessa praça, que estava abandonada”, comemorou.

Mais obras

A poucos meses de encerrar seu mandato, Edson Magalhães disse estar preparando um pacote de ordens de serviço para os próximos dias, que inclui reformas em praças de diferentes bairros da cidade.

“Na próxima semana, iremos fazer mais sete ordens de serviço, em Santa Rosa, duas na rua da Marinha, Bela Vista, duas em São Gabriel e Paturá. Vamos espalhar praças pela cidade para embelezar os bairros e as pessoas terem lugares de encontro”.