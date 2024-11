Feira Mulheres Empreendedoras chega à 5ª edição com novidades em Guarapari

Fotos: divulgação

A 5ª Feira Mulheres Empreendedoras de Guarapari acontece nos dias 07 e 08 de dezembro, na Associação Atlética Aliança, trazendo atrações e novidades que prometem atrair ainda mais visitantes. O evento, que celebra o empreendedorismo feminino e busca promover a união e inclusão, contará com 65 expositoras apresentando uma ampla variedade de produtos, desde acessórios e moda até artesanatos e itens para pets.

A feira estará aberta ao público das 16h às 22h, com entrada gratuita. Além das exposições e atividades, os visitantes poderão desfrutar de uma praça de alimentação variada.

Para Juliana Moraes, uma das organizadoras do evento, a feira tem tudo para crescer e atrair um número maior de pessoas. “A expectativa é de que, a cada edição, a feira fique mais conhecida e atraia mais público e clientes”, afirma.

Entre as novidades desta edição estão as apresentações musicais ao vivo, com a cantora Maysa no sábado e Fanny Fernandes no domingo, além de oficinas de artesanato gratuitas, que prometem enriquecer a programação. Para participar das oficinas, é necessário realizar inscrição prévia pelo telefone (27) 99651-3918.

Serviço:

5ª Feira Mulher Empreendedora de Guarapari

Data: 7 e 8 de dezembro

Horário: 16h às 22h

Local: Associação Atlética Aliança – Avenida Aluízio Ordones de Castro, Aeroporto – Guarapari