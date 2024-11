Festa celebra imigração ítalo-germânica no distrito de Todos os Santos, em Guarapari 

Fotos: reprodução

A comunidade de Todos os Santos, em Guarapari, realiza neste final de semana a 24ª edição da Festa da Imigração Ítalo-germânica, homenageando a colonização italiana e alemã que marca a história do distrito. O evento ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de novembro e a programação festiva inclui apresentações musicais, danças típicas, desfile e cavalgada, em uma celebração que une cultura e tradição.

Ledilma Rossi, uma das organizadoras do evento, destacou a importância da festa para a comunidade local. “O objetivo principal é comemorar os 148 anos da nossa comunidade e todos os anos realizamos esse evento”, afirmou. Com entrada no valor de R$ 25, a festividade reforça a identidade e as raízes culturais da população de Todos os Santos.

A festa contará com um almoço especial no domingo (17), com pratos típicos e self-service variado, além de uma cantina que servirá pizza, salgados, caldo de cana e pastel. Segundo a organização, são esperados em torno de 3 mil visitantes na festa deste ano.

Programação da 24ª Festa da Imigração Ítalo-germânica

15/11 – Sexta-feira

19h – Celebração com a Comunidade Sagrada Família

– Celebração com a Comunidade Sagrada Família 20h – Carretela Dell’Vin

– Carretela Dell’Vin 21h – Danças típicas com o grupo Piccolo Beneviente de Alfredo Chaves

(Serviço de cantina com comidas típicas durante toda a noite)

16/11 – Sábado

19h – Celebração com a Comunidade Sagrado Coração de Jesus | Nossa Senhora Aparecida

– Celebração com a Comunidade Sagrado Coração de Jesus | Nossa Senhora Aparecida 20h – Desfile das Descendências no salão comunitário

– Desfile das Descendências no salão comunitário 21h – Show com DJ Fabricio Torres e Forró com a Banda Prateados

17/11 – Domingo

10h – Chegada da Cavalgada das Montanhas com execução dos hinos nacionais da Alemanha e da Itália e bênção dos cavaleiros. Santa Missa

– Chegada da Cavalgada das Montanhas com execução dos hinos nacionais da Alemanha e da Itália e bênção dos cavaleiros. Santa Missa 12h – Almoço com apresentações dos corais Più Bello e Piccoli Contadini Dei Polcenigo

– Almoço com apresentações dos corais Più Bello e Piccoli Contadini Dei Polcenigo 17h – Encerramento com Ernesto Mathias

Serviço:

24ª Festa da Imigração Ítalo-germânica

Data: 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Comunidade Sagrado Coração de Jesus – Distrito Todos os Santos, Guarapari

Entrada: R$ 25