Festa da Consciência Negra do Quilombo Alto Iguape é adiada para dia 30 em Guarapari

Festa vai contar com apresentação de Banda de Congo. Foto: reprodução.

Programada para amanhã (23), a 1ª Festa da Consciência Negra do Quilombo de Alto Iguape foi remarcada para o próximo sábado (30). Em nota divulgada pelo presidente da Associação Remanescente do Quilombo Alto Iguape (ARQUI), Rosemerio Maioli, a organização justificou que a mudança ocorre devido à previsão de chuva para o fim de semana, além de ajustes a serem feitos no local.

Prezados(as), Informamos que, devido às condições climáticas desfavoráveis e ao estado inadequado do local, a festa no Quilombo será adiada para o dia 30/11/2024. Agradecemos a compreensão e pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Nosso compromisso é garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes. Atenciosamente, Rosemerio Maioli de Almeida, presidente da Associação do Quilombo Alto Iguape

O evento acontece pela primeira vez este ano e visa celebrar e valorizar a cultura afro-brasileira. A festa terá início às 09h com uma Missa Afro, seguida, a partir das 11h, de uma série de apresentações culturais. Entre as atrações confirmadas estão: Banda de Congo ABCG, Capoeira com professor Tubarão e Caxambu de Quilombo Pedra Branca.

Serviço:

1ª Festa da Consciência Negra do Quilombo Alto Iguape

Quando: sábado, 30 de novembro, a partir das 09h

Onde: Quilombo Alto Iguape – clique aqui para ver a localização