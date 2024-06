Festa na Paróquia São Pedro tem shows e ação solidária; confira a programação

Foto: Arquivo Folha

Desde o último dia 20, a Paróquia São Pedro, em Muquiçaba, recebe a tradicional Festa de São Pedro, em homenagem ao padroeiro de Guarapari. O evento recebe diversas atrações, que vão desde celebrações religiosas a shows, barraquinhas e ação solidária com prêmios.

Segundo a organização, há missa todos os dias, a partir das 19h30, com padres convidados, além de shows com cantores locais logo em seguida.

Nesta terça (25), o Padre João Marcelo celebra a missa do 6º dia da novena, em seguida o pátio da igreja recebe a Banda Tronus. No dia 29, dia do santo, a programação será extensa e contará com carreata e procissão terrestre e marítima. A festa segue até o domingo (30) dia do sorteio da ação solidária que conta com 10 prêmios.

Confira a programação:

25/06 – Terça-feira

19h30 – Missa com Padre João Marcelo

Show: Banda Tronus

26/06 – Quarta-feira

19h30 – Missa com Pe. Genilson (Nith)

Show: Melina

27/06 – Quinta-feira

19h30 – Missa com Pe. Zaetton Costa

Show: Wetão & Gabriel

28/06 – Sexta-feira

19h30 – Missa com Dom Frei Dario Campos

Show: João Pedro & Miguel

29/06 – Sábado, Dia de São Pedro

13h30 – Celebração Votiva a São Pedro – Pátio da Igreja

14h – Carreata percorrendo as ruas da cidade

15h – Navegação – seguida de procissão terrestre

17h – Missa com Padre Alexandre Firmino

30/06 – Domingo

07h30 – Missa com Padre Alexandre Firmino

10h30 – Missa com Padre José Morais

19h – Missa com Padre Alexandre Firmino

Sorteio da Ação entre Amigos

Serviço

Matriz São Pedro

Rua Batista Gotardo, 150, Muquiçaba