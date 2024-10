Festival de Frutos do Mar começa nesta quinta-feira (10) em Anchieta; confira a programação cultural e esportiva

Foto: Thaís Maioli e Renan Alves

Além da gastronomia e atrações culturais, o esporte também marca presença na 26ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar, no balneário de Iriri, em Anchieta. O evento acontece de 10 a 15 de outubro, com atividades para todos os gostos, incluindo aulas de gastronomia com chefs renomados, shows e apresentações culturais.

No sábado (12), a Praia da Areia Preta será palco das atividades esportivas, com início às 07 horas. O público poderá participar de aulas de beach tennis, futevôlei, cross training e passeios de canoa havaiana. Os preços para participar variam entre R$ 25 e R$ 50.

Foto: Iago Nogueira/Associação Amigos do Futevôlei de Anchieta

Na praça de alimentação, boxes de venda apresentarão um cardápio variado com peixes e frutos do mar, além de doces finos, cervejas artesanais, drinks e sorvetes. Hotéis e restaurantes de Iriri também participarão com pratos especiais O evento é organizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.

Confira a programação esportiva na Praia da Areia Preta.

Sábado (12)

BEACH TENNIS.

Horário: 07h às 12h.

Local: Início da Praia da Areia Preta.

Aula experimental: R$ 50.

Play: R$ 30.

Agendamento: 28 99988-2413.

@souldeareiabot

PASSEIO CANOA HAVAIANA

Horário: 08h às 11h.

Local: Praia da Areia Preta.

Aula experimental: R$ 50.

Play: R$ 30.

Agendamento: 28 99926-7169

@Iriri Vaa

FUTEVÔLEI

CT corujão

Horário: 08h às 12h.

Local: Praia da Areia Preta.

Aula experimental: R$ 35.

Play: R$ 25.

Agendamento: 28 99983-4718

@ctcorujao

CROSS TRAINING

Cross Beach Iriri

Horário: 07h às 8h.

Local: Praia da Areia Preta.

Aula: R$ 35.

Agendamento: 28 99965-4655

@crossbeachiriri

Veja a programação completa do 26º Festival Capixaba de Frutos do Mar:

Dia 10 – Quinta-feira

17h – Abertura

18h – Banda da Escola Manoel de Paula Serrão (Fanfarra da Escola)

19h – Apresentação cultural: Grupo Os Bandarinos (Belo Horizonte da Roça)

20h – Show de Wavilla e Banda

00h – Encerramento

Dia 11 – Sexta-feira

17h – Abertura

19h – Aula show inaugural do Espaço Senac com Chef Gilson Surrage e Chef Davi Pires – Prato: Paella Marinera (participação do Chef Jimmy Ogro, do programa “Mais Você”, da TV Globo)

19h30 – Homenagem aos atletas de destaque do Balneário

20h – Show de Serginho e Band

23h – Show com Banda Mundo e Cia.

01h – Encerramento

Dia 12 – Sábado

11h – Abertura da praça de eventos

13h – Aula show com Chef Kleber Augusto Lopes (Chef do Senac da Ilha do Boi) – Prato surpresa

14h – Show de chorinho com Grupo Sambachoro

15h – Banda Folia do Amor (marchinha) animando a Praia da Costa Azul e se dirigindo para a área de eventos

16h30 – Comemoração do Dia das Crianças – Show com Papaléguas, com brincadeiras e surpresas

19h – Aula show com o Chef Hamilton Junior – Prato: Mariscada da Gamboa; participação especial do Chef Jimmy Ogro

20h – Escola de Samba Boa Vista saindo da esquina do clube e chegando no evento para animar para o Carnaval de 2025

23h – Show com Art Samba

01h – Encerramento

Dia 13 – Domingo

11h – Abertura do evento

13h – Aula show do Senac com a Chef Regina Maris (Restaurante Regina Maris de Vila Velha)

14h – Show instrumental com o saxofonista Maestro Mauro

15h – Banda Paz e Amor (marchinha) animando da Praia da Areia Preta até a área de eventos

16h – Apresentação do Grupo de Capoeira de Anchieta (Cultura)

17h30 – Show com Gabriel Rezzende

20h – Aula show com o Chef Gabriel Junior – Prato: Bolinho de moqueca

21h – Banda Frequency

00h – Encerramento

Dia 14 – Segunda-feira

17h – Abertura do evento

19h – Show com Banda Flor de Kactus

23h – Encerramento do evento

Dia 15 – Terça-feira

17h – Abertura do evento

19h – Show com Paulinho Bolzan e Banda

22h – Encerramento

*Com informações da Assessoria de Comunicação.