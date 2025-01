Filipe Ret, Nattan e mais: confira os shows da primeira sexta-feira do ano em Guarapari

Filipe Ret é uma das atrações desta sexta-feira em Guarapari. Foto: Steff Lima

A primeira sexta-feira do ano será marcada por apresentações de destaque em Guarapari. Com opções que vão do forró ao rap, passando pelo pagode, a cidade promete agradar diferentes estilos musicais e proporcionar uma noite inesquecível para moradores e turistas.

No P12 Guarapari e no Multiplace Mais, artistas de renome nacional subirão aos palcos para animar o público no verão capixaba.

P12 Guarapari

O P12 Guarapari abre seus portões às 20h30 para receber duas atrações de peso: o cantor Nattan, destaque da nova geração do forró, e o grupo de pagode Menos é Mais.

Nattan, também conhecido como Nattanzinho, é um dos maiores nomes do forró atual. O cearense já soma mais de 844 milhões de visualizações no YouTube e conquistou o público com seu carisma e composições marcantes.

Fotos: divulgação

Já o grupo Menos é Mais, formado em Brasília, traz ao palco sua energia contagiante e os medleys que ganharam o coração dos fãs de pagode. A banda, que é sucesso absoluto no YouTube, acumula prêmios e recordes, incluindo o vídeo de pagode mais assistido da plataforma.

Classificação: 16 anos

Multiplace Mais

No Multiplace Mais, a partir das 22h, os fãs de rap e trap podem curtir o show de Filipe Ret e do jovem talento Caio Luccas, no Festival de Verão Mais 2025.

Celebrando 15 anos de carreira, Filipe Ret traz a turnê “FRXV AO VIVO”, que marcou presença em grandes eventos como o Rock in Rio. No repertório, o artista revisita todas as fases de sua trajetória, prometendo um espetáculo inesquecível.

Caio Luccas, revelação do rap nacional, também sobe ao palco. Apadrinhado por Ret, ele lançou seu terceiro álbum, Apocalipse, em setembro, estando presente no Palco Sunset como convidado do show de Ret.

Classificação: 16 anos