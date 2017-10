Fisiculturista de Guarapari promove vaquinha online para participar de campeonato

por Larissa Castro

Após conquistar as categorias Bikini Fitness Master (acima de 36 anos) e Bikini Fitness Sênior (acima de 1,66m) no Campeonato de Fisiculturismo Estadual da IEFBBES, realizado em julho deste ano, a fisiculturista guarapariense Luciane Pinheiro, 36, agora possui um novo desafio: arrecadar verbas para a etapa sul-americana que acontecerá em São Paulo no próximo ano. Para atingir o objetivo, ela precisa conquistar R$5 mil até março de 2018 e, além da venda de alimentos fitness, viu a vaquinha online como forma de adquirir o dinheiro que a levará para o ‘Arnold Classic South America’.

Contando com o patrocínio para musculação e suplementos, a ideia de criar uma vaquinha online para realizar o objetivo da fisiculturista, partiu do grupo administrado por Luciane, o Luluzinhas Fit. “Para eu participar do sul-americano, preciso de um alto investimento. E por eu não ter apoio financeiro, as Luluzinhas me deram a ideia e assim, cada um pode me ajudar com a quantidade que couber no bolso”, explicou.

Após as duas conquistas que classificaram a atleta, ela conta que não vai desistir, pois este é o objetivo de carreira. “Eu consegui o primeiro lugar em todas as disputas que participei já com o foco no troféu do Arnold Classic South America. Então, pretendo ir em busca do título para representar Guarapari. Será uma conquista muito importante em minha carreira como fisiculturista”, enfatizou Luciane.

Através da vaquinha online (clique aqui) qualquer valor poder ser doado para Luciane Pinheiro. Além desta opção, quem quiser ajudar a fisiculturista, pode adquirir alguns de seus alimentos fitness através do telefone 27 99624-7733, ou depositar na conta pessoal dela, no Banco Banestes. Os dados são: Agência:0174 / Conta Corrente: 1914014-4.

O campeonato

Arnold Classic South America é um evento que se realiza de 20 a 22 de abril de 2018 no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Este evento reúne os melhores fisiculturistas da América do Sul para a conquista de títulos de acordo com as categorias.