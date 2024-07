Flávio Venturini e Demônios da Garoa agitam Esquina da Cultura neste fim de semana, em Guarapari

O Esquina da Cultura volta a animar a cidade com mais atrações para o segundo fim de semana do festival de inverno. De acordo com a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), aproximadamente 40 mil pessoas visitaram a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, durante os dois primeiros dias do evento.

Nesta sexta (26), os shows ficam por conta de Flávio Venturini e Edy do Sax, no Palco Praia dos Namorados. O público também terá a oportunidade de assistir à apresentação da Orquestra Filarmônica de Mulheres, no Palco Castanheiras. Já no Palco Areia Preta, quem anima o evento é Sá & Guarabyra, além de Melina e Banda Talentos. As apresentações começam a partir das 20h.

Fotos: divulgação

No sábado (27), o destaque é para a banda Demônios da Garoa, que se apresenta no Palco Areia Preta. A noite também terá shows de Marcos Côco, Daniel Boaventura, Mariana Muller, além de George Israel e Graciella D’Ferraz.

Exposição de arte

Neste ano, outro atrativo foi adicionado ao festival: um estande com uma exposição de obras de artistas plásticos guaraparienses. Nele, o público pode comprar as telas e ainda realizar encomendas. Dez artistas ainda se revezam no espaço para pintarem ao vivo em frente ao público. O local funciona a partir das 15h e segue até 00h.

Programação:

Sexta-feira (26)

Palco Praia dos Namorados

Flávio Venturini

Edy do Sax

Palco Areia Preta

Sá & Guarabyra

Melina e Banda Talentos

Palco Castanheiras

Orquestra Filarmônica de Mulheres

Sábado (27)

Palco Castanheiras

Marcos Côco

Daniel Boaventura

Palco Areia Preta

Demônios da Garoa

Mariana Muller

Palco Praia dos Namorados

George Israel

Graciella D’Ferraz

Serviço:

Esquina da Cultura

Local: Av. Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari

Data: 26 e 27 de julho (sexta-feira e sábado)

Horário: Exposição de arte a partir das 15h. Shows a partir das 20h

Entrada gratuita