Food truck fica destruído após incêndio na Enseada Azul, em Guarapari

Fotos: reprodução/TV Guarapari

Na madrugada desta sexta-feira (27), um incêndio foi registrado em um dos food trucks instalados na Praça Central, na Enseada Azul, em Guarapari, para o evento Guarapa Food&Beer. O incidente ocorreu por volta das 2h30 e, apesar da perda total dos equipamentos do trailer, não houve registro de feridos.

De acordo com nota divulgada pela Associação de Moradores da Enseada Azul (Ameazul) e pela A4 Eventos, responsáveis pelo evento, a fumaça foi identificada pelo vigia do local, que acionou prontamente a equipe de combate a incêndios e o Corpo de Bombeiros de Anchieta. Segundo a nota, a resposta rápida garantiu que as chamas fossem controladas antes de causarem maiores danos.

Ainda nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros realizará uma perícia no local para determinar as causas do incêndio e avaliar as condições da estrutura. As atividades do Guarapa Food&Beer estão temporariamente suspensas até que todas as medidas de segurança sejam tomadas.

A Ameazul informou que o torneio de Beach Tennis, marcado para acontecer neste final de semana na Enseada Azul, irá acontecer normalmente, sem alterações em sua agenda.