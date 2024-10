Frente fria avança sobre o Sudeste e pode trazer chuvas fortes para Guarapari; veja a previsão

Foto: Arquivo Folha

Uma frente fria, formada no Sul do Brasil e associada a um ciclone extratropical, está avançando em direção à região Sudeste nesta sexta-feira (25), com previsão de chuvas intensas para o Espírito Santo. Cidades como Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves, além da região metropolitana, podem ser afetadas, segundo o Climatempo.

Além das chuvas, o instituto alerta para ventos fortes no oceano, o que deve agitar o mar e elevar as ondas. “Esta situação deve ser observada ao longo da costa das regiões Sul e Sudeste durante o fim de semana”, informou o Climatempo.

Com a aproximação da frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em parte do Espírito Santo. O aviso, publicado na manhã desta sexta-feira, tem validade até as 10h de sábado (26). As previsões indicam chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

Veja como fica o tempo em Guarapari neste fim de semana:

Sábado (26): Sol pela manhã, mas o tempo fecha à tarde com previsão de chuva que se estende pela noite. Temperaturas variam entre 24ºC e 30ºC.

Domingo (27): O dia começa nublado com chuva pela manhã, e um temporal é esperado à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 23ºC e 25ºC.

*Com informações do Climatempo e Inmet.