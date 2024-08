Frente fria derruba temperaturas e Guarapari pode ter mínima de 12º C

Sol entre muitas nuvens na tarde desta terça-feira (13) em Guarapari. Foto: HM Comunicação.

A semana começou com ventos fortes e temperaturas baixas em grande parte do Espírito Santo. O motivo é o deslocamento de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical em alto mar, que traz ventos mais fortes e ar frio para a costa do Sudeste, segundo o instituto Climatempo. E a previsão é que continue assim pelo menos até sábado (17), com as temperaturas cada vez mais baixas em Guarapari.

Nesta terça (13), a previsão é de sol com muitas nuvens, temperatura máxima de 23º C e mínima de 17º C. Já nos próximos dias o frio deve chegar com mais força, principalmente à noite. O Climatempo aponta para temperaturas mínimas na casa dos 12º C a partir de amanhã (14), a máxima não deve passar dos 23º C. Já na quinta (15) e sexta (16), haverá um aumento na temperatura, com a mínima chegando aos 14° C, e as máximas podendo alcançar 30º C.

Alerta de ventos fortes

Nessa segunda (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo potencial para ventos fortes no litoral capixaba. O aviso é válido até 15h desta terça (13).

Já a marinha emitiu um alerta para mar agitado e ressaca entre o litoral de São Paulo e do Espírito Santo, com aviso válido até a quinta, de Arraial do Cabo/RJ a São Mateus/ES com ondas de até 4 metros de altura.