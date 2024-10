Frente fria deve provocar chuva no domingo de eleições em Guarapari; confira a previsão

Foto: arquivo Folha

O fim de semana de eleições será marcado por mudanças no tempo em Guarapari, com a chegada de uma frente fria que trará pancadas de chuva e queda nas temperaturas do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), após dias de sol e calor intenso, os capixabas devem se preparar para um clima mais ameno.

Nesta sexta-feira (04), o dia começa com poucas nuvens e calor, mas à tarde, a aproximação da frente fria causa pancadas de chuva com trovoadas, especialmente na Região Sul e parte da Região Serrana. No fim do dia, a chuva se estende para a Grande Vitória e parte do Noroeste do estado. Em Guarapari, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 32 °C.

No sábado (05), o tempo ficará nublado em todo o Espírito Santo devido aos ventos úmidos vindos do litoral, trazendo chuva ao longo do dia para todas as regiões. Na Grande Vitória e em Guarapari, a previsão é de céu encoberto e ventos moderados no litoral. A temperatura máxima será de 30 °C.

Já no domingo (06), dia das eleições municipais, a frente fria começa a se afastar, reduzindo a instabilidade. Ainda pode chover fraco nas primeiras horas do dia na Grande Vitória, mas o tempo tende a abrir ao longo da tarde. As temperaturas ficarão entre 19 °C e 30 °C, com ventos moderados, especialmente nas áreas litorâneas.