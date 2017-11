Funk e sertanejo nacional na virada de ano do Multiplace Mais

por Larissa Castro

O último dia para garantir o ingresso a preço de primeiro lote e curtir o Réveillon 2018 com um serviço all inclusive ao som da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, DJ Pedro Sampaio, Glauco, Jean Du PCB, Mc Jefinho e Mc Marvim no Multiplace Mais, será na próxima sexta-feira (10). Com 18 anos de tradição na virada de ano capixaba, os shows irão até o amanhecer com muita animação.

A dupla nacional Zé Neto & Cristiano é sucesso nas rádios do Brasil com as músicas ‘Amigo Táxista’, ‘Seu Polícia’, dentre outras que não saem da playlist de muita gente. O queridinho dos capixabas, Jean Du PCB também vai agitar a pista da casa mais badalada de Guarapari. Os Mc’s cariocas Mc Jefinho e Mc Marvim chegam na cidade saúde para que o público presente entre no ano de 2018 com uma alegria sem igual, ao som de melodias como ‘Mostra que Sabe’ e ‘Ela se Joga’.

A experiência que tem tudo para ser inesquecível, em uma festa all inclusive com gastronomia gourmet, bebidas premium, camarotes, pista e lounges com infraestrutura confortável e ambiente agradável, acontece de frente para o visual da Praia de Meaípe com queima de fogos à meia-noite. Os portões se abrem às 22h do dia 31 de dezembro para mais um ano de Réveillon Multiplace Mais. Além da diversidade de opção de comidas e bebidas inclusas no valor do ingresso, quem optar por champagne importada, vodka ou whisky específicos, pode pagar separado e completar o cardápio.

Os ingressos podem ser adquiridos até o dia 10 de novembro na loja Soft Modas, em Guarapari, Jacklaine Joias, em Vitória e Vila Velha, pelo valor de primeiro lote. Pista R$300 e camarote 2 R$380. Vendas online: http://www.reveillonmais2018.com.br/ e Blueticket.