Gás de cozinha em Guarapari não sofre aumento após Petrobras anunciar reajuste

por Aline Couto

Mesmo após a Petrobras aumentar os preços do GLP, o gás de cozinha, em 4,5%, os moradores de Guarapari ainda não precisam se preocupar. No último fim de semana foi anunciado o aumento do gás residencial em botijões de até 13 kg, mas os depósitos da cidade preferiram manter o preço pelo menos até o fim do mês.

Se o reajuste for repassado integralmente ao consumidor,o aumento vai girar em torno de 2% ou cerca de R$ 1,21 por botijão. Em nota, a Petrobras explica o aumento “o reajuste foi causado principalmente pela alta das cotações do produto nos mercados internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no Hemisfério Norte. A variação do câmbio também contribuiu”.

A calígrafa Paula Barcellos, moradora da Praia do Morro, conta, “aqui na Praia custa R$55,00 o mais barato e pode chegar a R$70,00 se não pesquisar direito”. Na cidade o preço fica entre R$50,00 e R$70,00, dependendo do local. No bairro Nossa Senhora da Conceição, o preço está R$55,00 e uma funcionária relatou que “o aumento ainda está sendo analisado para o repasse ao consumidor.”

Desde junho, a Petrobras já anunciou cinco reajustes, acumulando 15%, e uma redução para o gás de cozinha. O último aumento foi no mês passado. Pela nova política de preços adotada pela Petrobras desde junho, o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) passou a ser revisado todos os meses.

Segundo a estatal, o preço final às distribuidoras é formado pela média mensal dos preços do butano e do propano no mercado europeu, convertida em reais pela média diária das cotações de venda do dólar, mais uma margem de 5%.