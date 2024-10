Gloria Groove, Zé Ramalho e Falamansa são anunciados como atrações do Verão em Guarapari

Fotos: divulgação

O Multiplace Mais anunciou novas atrações que prometem agitar o Festival de Verão Mais 2025 em Guarapari. No dia 11 de janeiro, Zé Ramalho e Falamansa sobem ao palco em um encontro especial. Intitulado “Fala Zé!”, o show une a profundidade e o lirismo da MPB com a alegria contagiante do forró, criando uma experiência que promete encantar e emocionar o público.

Considerado um dos grandes nomes da música brasileira, Zé Ramalho traz ao festival toda a força de suas composições, com clássicos que marcaram gerações. Músicas como “Avohai” e “Chão de Giz” farão parte do repertório do cantor, que leva os fãs a uma imersão única.

Já a banda Falamansa, conhecida por seu estilo vibrante, promete manter o alto astral e fazer o público dançar do início ao fim. Em seus mais de 25 anos de carreira, o grupo é celebrado por sucessos como “Xote dos Milagres” e “Rindo à Toa”, que convidam a plateia a celebrar a vida ao som de ritmos leves e dançantes.

Gloria Groove

No dia 25 de janeiro, o Multiplace Mais receberá pela primeira vez a artista Gloria Groove, que promete encantar o público com seu novo projeto, Serenata da GG Volume 2. A apresentação é um dos momentos mais aguardados do Festival de Verão Mais 2025 e marca seu encerramento em grande estilo. Conhecida por seus sucessos no funk, pop e R&B, Gloria agora explora o pagode, um dos gêneros mais queridos do país.

No segundo volume da Serenata da GG, o projeto de pagode já é um sucesso de público e crítica, conquistando milhões de fãs. A artista, recentemente indicada a cinco Prêmios Multishow – incluindo Artista do Ano, Álbum do Ano, Hit do Ano, Samba/Pagode do Ano e Capa do Ano – promete uma performance inesquecível em Guarapari.

Na mesma noite, a dupla Jetlag chega para animar ainda mais o público. Famoso por transformar clássicos da música brasileira em versões eletrônicas, o duo promete agitar a festa com suas batidas intensas. Conhecidos por seu estilo único e sets vibrantes, Jetlag encerrará a programação de verão com uma experiência musical que combina nostalgia e inovação.

Serviço:

Fala Zé – com Zé Ramalho e Falamansa

Data: 11 de janeiro (sábado)

Horário: 22h (abertura da casa)

Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045

Classificação: 16 anos – menores de 16, consultar o site, clicando aqui.

Vendas: site Brasil Ticket.

Serenata da GG Volume 2 e Jetlag

Data: 25 de janeiro (sábado)

Horário: 22h (abertura da casa)

Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045

Pontos de venda físicos (sem cobrança de taxa de serviço):

MOVE ON ESPORTE – SHOPPING VITÓRIA

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200-132, Enseada do Suá – Vitória – ES

De segunda a sábado de 10h às 22h

Domingo – 14h às 21h

COUNTRY VILLE – CARIACICA

Endereço: Av. Expedido Garcia, 195, Campo Grande – Cariacica/ES

De segunda à sexta de 09:00h às 18:00h

Sábado de 09h às 16h

Domingo – fechado

DANNI MARCHESE SEMI JÓIAS – GUARAPARI

Endereço: R. Getúlio Vargas, 334, Centro – Guarapari/ES

De segunda a sábado de 09h às 19h

Domingo – fechado

HOTEL MEAÍPE – GUARAPARI – PRAIA DE MEAÍPE (ao lado do Multiplace Mais)

Endereço: Rua Izaltino Alves, nº 74 – Bairro Meaípe – Guarapari / ES

De segunda a domingo de 08h às 19h

No verão, ingressos à venda também na bilheteria do Multiplace Mais em Meaípe.