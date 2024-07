Governo do Estado abre inscrições para cursos semipresenciais pelo QualificarES

Foto: reprodução

Tem início nesta terça-feira (02) e segue até as 23h59 do próximo dia 22 o período de inscrições para o para o processo de seleção e classificação para ingresso de alunos em cursos semipresenciais de formação inicial e continuada, ofertados pelo programa QualificarES. Os cursos são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá acessar o site https://qualificar.es.gov.br/, ler as informações contidas no edital, preencher o formulário de cadastro e realizar a inscrição on-line.

Os cursos ofertados pelo programa QualificarES terão encontros presenciais obrigatórios no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, e no CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta. No CEET Vasco Coutinho, os cursos disponíveis são Atendimento Educacional Especializado (AEE), oferecido nos períodos da manhã e da tarde, e Neuroeducação, também disponível nos períodos da manhã e da tarde. Já no CEET Giuseppe Altoé, será ofertado o curso de Informática na Educação: Novas Mídias, com turmas nos períodos da manhã e da tarde.

“Estamos comprometidos em proporcionar oportunidades educacionais que transformam vidas. Os cursos são projetados para atender às demandas atuais do mercado de trabalho, preparando nossos alunos para os desafios futuros. Eles são fundamentais para o desenvolvimento e para valorizar o conhecimento como um pilar essencial do progresso social”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Qualificar ES

Lançado em maio de 2019, o Programa Qualificar ES representa um compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Em parceria com o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o Qualificar ES atua diretamente em áreas de alta vulnerabilidade social, utilizando a qualificação profissional como ferramenta para redução da criminalidade. Além disso, o programa oferece cursos presenciais, semipresenciais e a distância, abrangendo cidadãos de todo o Espírito Santo, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho.

O programa Qualificar ES vem crescendo devido à sua abrangência e ao compromisso do Governo do Estado do Espírito Santo em investir na formação profissional da população. Com iniciativas específicas para mulheres e setores estratégicos, o programa representa uma oportunidade significativa para o crescimento pessoal e profissional dos capixabas.

Serviço:

Período de Inscrição: 02/07 até 22/07

Confira os editais: https://qualificar.es.gov.br/

Inscrições: https://qualificar.es.gov.br/

*Com informações do Governo do Estado.