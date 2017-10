Governo do Estado abre vagas na área da saúde para nível médio e superior

por Aline Couto

Um processo seletivo para profissionais em diversas áreas será realizado até o dia 10 de novembro, com validade de seis meses prorrogável por mais seis. Os salários podem chegar a R$9.237. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai dividir em etapas. Primeiro a inscrição, pelo site www.selecao.es.gov.br , e classificação; depois comprovação de requisito, experiência e qualificação profissional e convocação dos candidatos; e por último a formalização do contrato.

Os cargos de nível superior são para médicos, com salários que variam de R$ 4.618,90 à R$ 9.237,80 dependendo da carga horária. Arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiros, civil, eletricista e de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, pedagogo, psicólogo, químico, terapeuta ocupacional e veterinário, com salários de até R$4.232,00

As vagas para o nível médio, que englobam assistente administrativo, auxiliares administrativo, de enfermagem e de serviços gerais, motoristas, administrativo e condutor de ambulância, técnicos, em eletrotécnica, de enfermagem, em imobilização ortopédica, em segurança do trabalho, de laboratório, em órtese e prótese e de radiologia, podem receber de R$1.056,37 à R$2.173,60.

A seleção é para preencher cadastro de reserva, com contratos temporários. As inscrições começaram hoje (31) às 10 horas e terminam às 23:59 do dia 10/11.