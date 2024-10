Governo do Estado e Hifa firmam parceria para ampliar leitos do Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari

Foto: divulgação

O Governo do Espírito Santo anunciou a ampliação de leitos contratualizados para o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, junto ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Guarapari. O número de leitos, que antes era de 98, subiu para 150, todos destinados ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) pelo governador Renato Casagrande, durante uma reunião no Palácio Anchieta, em Vitória.

A ampliação representa um investimento de R$ 4,46 milhões por mês, destinados ao atendimento de moradores de Guarapari, bem como dos municípios da Região Metropolitana e da Região Expandida Sul do estado. “É uma unidade de porte médio para grande, adequada para atendermos bem a população e que contribui na transformação de Guarapari em um grande centro. Um bom serviço de saúde ajuda no turismo e na qualidade de vida de quem mora ali”, destacou Casagrande.

Fotos: HM Comunicação

Com a ampliação, o hospital passa a contar com mais 30 leitos de Enfermaria Adulto, 10 leitos de Salas Vermelhas, dois leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto. Estes últimos serão disponibilizados a partir de novembro, como parte da segunda etapa de ampliação, enquanto os demais leitos já estão na Regulação Estadual desde o início de outubro.

Além disso, o governo firmou o Fomento nº 039/2024 para a aquisição de novos equipamentos hospitalares, que visam garantir um atendimento mais completo e qualificado à população. O valor investido nessa ação é de R$ 11,76 milhões.

Winston Roberto Machado e Jailton Pedroso, representantes do Hifa

“Os investimentos são extremamente necessários para um município como Guarapari, que no verão chega a ter 700 mil pessoas. Por isso, esses investimentos vieram em um momento certo”, ressaltou o superintendente do Hifa, Jailton Pedroso.

Parcerias e impacto na saúde local

O Hifa de Guarapari, que há 10 anos atua como unidade materno-infantil, agora ampliará sua oferta de leitos e especialidades, incluindo o atendimento a adultos e traumas. O presidente do hospital, Winston Roberto Machado, comemorou o avanço: “Com o Hospital novo vamos aumentar a oferta de leitos e outras especialidades, atendendo adultos, trauma e materno-infantil.”

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, destacou a importância da parceria com o governo estadual e a experiência do Hifa.

O vice-governador Ricardo Ferraço também celebrou o anúncio, destacando a importância do investimento: “Esse foi um desafio imenso, iniciado quando ainda era senador da República, e que valeu muito a pena com o resultado que estamos consolidando hoje. Ver os recursos do contribuinte aplicados efetivamente em benfeitorias e em estruturas, é um investimento que confirma a opção pela vida.”

Apoio legislativo

Zé Preto, Tyago Hoffman e Ricardo Ferraço

Os deputados estaduais Zé Preto e Tyago Hoffmann também comentaram a ampliação do hospital, enaltecendo os investimentos e o impacto positivo para a saúde em Guarapari. “O Hospital é um sonho da população. Esse investimento do governador vai ser muito importante, vai salvar vidas em Guarapari. Dou os parabéns ao governador, pois Guarapari vai ter um Hospital de qualidade e bem gerido pelo Hifa. No que depender de nós, deputados, estaremos à disposição”, afirmou Zé Preto.

Tyago Hoffmann acrescentou: “Os investimentos começaram em 2014, quando eu era Secretário de Governo, e agora temos um Hospital com atendimento adulto e leitos de UTI, e daqui a pouco vamos expandir para cirurgias. Aquele Hospital vai se tornar uma grande referência regional. Parabenizo o governador e o prefeito, e fico orgulhoso de fazer parte dessa história.”

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa).