Governo do Estado oferece 10 mil vagas para cursos de qualificação on-line

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), anunciou o processo de seleção e classificação para ingresso de alunos nos cursos on-line de qualificação profissional ofertados pelo Programa QualificarES, para candidatos residentes nas regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Ao todo, serão oferecidas 10 mil vagas para os cursos de Assistente de Contabilidade, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Informática Básica, Recepcionista, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.

Como participar

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 19 de agosto, diretamente no site do programa QualificarES, clicando aqui.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

Ter idade mínima de 16 anos completos na data de início do curso;

Ter acesso à internet;

Possuir noções básicas de informática e de navegação na internet;

Residir em um dos bairros atendidos pelo programa Estado Presente.

Em Guarapari, os bairros contemplados são Adalberto Simão Nader, Coroado, Jabaraí e Kubitschek.

“Essa iniciativa é mais uma oportunidade para os capixabas se qualificarem e estarem prontos para o mercado de trabalho. Nosso objetivo é proporcionar conhecimento e capacitação para quem busca melhorar sua empregabilidade e crescimento profissional”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Serviço:

Cursos on-line QualificarES (Estado Presente)

Período de inscrição: de 06/08 até 19/08

Resultado: 23/08

Inscrições e edital: https://qualificar.es.gov.br/

*Com informações do Governo do Estado.