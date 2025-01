Governo do Estado oferece mais de 60 vagas com bolsas integrais de ensino superior em Guarapari

Foto: reprodução

As inscrições para o Programa Nossa Bolsa começaram nesta sexta-feira (03) e vão até o dia 17 de janeiro de 2025. O programa oferece bolsas integrais para cursos de graduação em instituições privadas de ensino no Espírito Santo. O edital nº 18/2024, lançado pelo Governo do Estado, disponibiliza mil vagas em diversas áreas do conhecimento em vários municípios capixabas.

Em Guarapari, estão sendo oferecidas 63 vagas na Faculdade Pitágoras/Anhanguera, distribuídas entre diferentes cursos de graduação. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial da Fapes (www.fapes.es.gov.br/nossabolsa) e utilizar a nota do Enem de qualquer edição entre 2020 e 2024, escolhendo a de melhor desempenho.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

Obter no mínimo 450 pontos na média global das provas objetivas do Enem e 400 pontos na redação;

Ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

Ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou, caso tenha sido em escola privada, como bolsista integral no Espírito Santo.

Cursos disponíveis em Guarapari:

Administração (EAD – Integral Noturno): 3 vagas

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD – Integral Noturno): 25 vagas

Direito (Presencial – Integral Noturno): 2 vagas

Ciências Contábeis (EAD – Integral Noturno): 9 vagas

Educação Física – Licenciatura (EAD – Integral Noturno): 2 vagas

Enfermagem (Presencial – Integral Noturno): 2 vagas

Engenharia Civil (Presencial – Integral Noturno): 1 vaga

Engenharia Mecânica (Presencial – Integral Noturno): 3 vagas

Farmácia (Presencial – Integral Noturno): 1 vaga

Fisioterapia (Presencial – Integral Noturno): 1 vaga

Odontologia (Presencial – Integral Noturno): 1 vaga

Pedagogia (EAD – Integral Noturno): 12 vagas

Psicologia (Presencial – Integral Noturno): 1 vaga

O programa tem prioridade para candidatos residentes em bairros com altos índices de vulnerabilidade social e para pessoas que se autodeclaram afrodescendentes, conforme os critérios do Programa Estado Presente.

Informações e contato

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Fapes. Para mais detalhes, consulte o edital completo. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 99824-6168, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.