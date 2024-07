Governo do Estado vai avaliar perfil dos turistas em 17 municípios durante o Inverno

Foto: Arquivo Folha

A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) inicia nesta sexta-feira (12) uma ampla pesquisa para identificar o perfil dos turistas que visitam o Espírito Santo durante a temporada de Inverno. O levantamento faz parte do Observatório do Turismo e se estenderá até o dia 28 de julho, abrangendo 177 municípios em seis regiões turísticas do Estado com mais de 50 atrativos e pontos turísticos.

A coleta de dados será realizada pela empresa licitada Orizzonte Pesquisas e monitorada em tempo real pelo Observatório do Turismo, por meio da Gerência de Estudos e Negócios Turísticos. Esse estudo visa a coletar informações sobre a origem dos turistas, seus gastos médios, hábitos de consumo durante a viagem, formas de organização das viagens e a avaliação dos destinos visitados.

Os municípios envolvidos na pesquisa são:

Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante;

Região dos Imigrantes: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Ibiraçu;

Região do Verde e das Águas: Conceição da Barra e São Mateus;

Região do Caparaó Capixaba: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iúna;

Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta e Marataízes.

Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo (https://observatoriodoturismo.es.gov.br), e as informações coletadas vão auxiliar na elaboração de estratégias para aprimorar o setor turístico do Estado.

“A realização desta pesquisa é fundamental para entendermos melhor o perfil dos turistas que visitam o Espírito Santo durante o Inverno. Com esses dados, poderemos desenvolver ações mais assertivas e direcionadas, proporcionando uma experiência cada vez mais satisfatória aos visitantes”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

*Com informações da Setur.