Grupo de teatro realiza turnê com apresentações gratuitas em Guarapari e Anchieta

Foto: Ed Nunes/divulgação

O Grupo Galpão, uma das companhias teatrais mais conhecidas do Brasil, chega neste mês a Anchieta e Guarapari com dois espetáculos gratuitos ao público. As apresentações fazem parte da turnê do grupo pelo Espírito Santo, passando também por Linhares e Vitória.

As apresentações em Anchieta serão nos dias 27 e 28 de agosto, às 20h, no Adro do Santuário de São José de Anchieta, com entrada gratuita e interpretação em Libras. No dia 27, será apresentado “De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão”, que celebra o encontro da música com o teatro. Já no dia 28, será a vez da peça “Till, a saga de um herói torto”, uma das principais criações da companhia.

Apresentações em Guarapari

O grupo se apresentará em Guarapari nos dias 30 e 31 de agosto. Os espetáculos também serão gratuitos e acontecerão próximo ao Radium Hotel, na Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, às 19h30. A organização orienta que o público leve sua cadeira de praia para o local. A classificação dos espetáculos é livre, e as apresentações serão acessíveis em Libras.

Nas duas cidades, o Grupo Galpão realiza também oficinas gratuitas voltadas para artistas, produtores, técnicos e interessados no universo teatral. Em Anchieta, as aulas serão nos dias 26 e 28/08. Já em Guarapari, as oficinas acontecem nos dias 29 e 31 de agosto. As inscrições devem ser feitas on-line, clicando aqui.

As oficinas são presenciais e acessíveis em Libras. Serão disponibilizadas 30 vagas por oficina e a classificação é de 18 anos.

Serviço:

Grupo Galpão em Anchieta

Data: 27 e 28 de agosto

Horário: 20h

Local: Adro do Santuário de São José de Anchieta – Praça do Santuário, Centro, Av. Anchieta, 81 – Centro, Anchieta

Classificação Livre, entrada gratuita e apresentações acessíveis em Libras

Grupo Galpão em Guarapari

Data: 30 e 31 de agosto

Horário: 19h30

Local: Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira (ao lado do Radium Hotel) – Centro, Guarapari

Classificação Livre, entrada gratuita e apresentações acessíveis em Libras

*Com informações da Assessoria de Comunicação.