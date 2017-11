Grupo Rerigtiba promove intercâmbio teatral em Anchieta

No próximo domingo (26), a partir das 19h, o Grupo de Teatro Rerigtiba abre as portas de sua sede para receber a Cia de Teatro “Homônimos Perfeitos” do município de Alegre-ES. O “Intercâmbio de Teatro” é um programa, que tem o objetivo de promover a construção de um espaço para aprendizado, troca e vivências que possam ampliar os conhecimentos dos Grupos participantes.

Desta vez, o intercâmbio oferecido, compreende as atividades de “Oficina de preparação do ator”, “Roda de Conversa sobre Gestão de Grupos de Teatro” e espaço aberto para o grupo convidado apresentar um espetáculo.

Sinopse

Quem nunca sofreu? Quem nunca se apaixonou? Quem nunca sentiu saudade? Neste espetáculo você embarcará junto com os personagens, em histórias para tocar seu coração e despertar uma chuva… Chuva de amor, de esperança e de alegria.

Serviço

Espetáculo Teatral “CHUVA”

Dia: 26 de novembro

Horário: 19 horas

Local: Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba (av. Oliveira, 07, Anchieta-ES)

Classificação: Livre

Entrada franca, mas devido a capacidade do espaço, é necessário ligar para confirmar presença (28)3536-2063.