Guarapari abre seleção de profissionais para 49 vagas na área da saúde 

A Prefeitura de Guarapari anunciou a abertura de inscrições para dois processos seletivos que oferecem, ao todo, 49 vagas na área da saúde. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde a partir desta segunda-feira (25).

O edital nº 20/2024 contempla 16 vagas para Técnico em Enfermagem e 9 para Auxiliar de Serviços Gerais. Já o edital nº 21/2024 oferece 17 vagas para Técnico em Enfermagem, na modalidade plantonista ou diarista, e 7 para Enfermeiro nas mesmas condições.

As inscrições estarão abertas de 25 a 28 de novembro e podem ser realizadas presencialmente, das 9h às 11h e das 13h às 16h, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, no bairro Muquiçaba. Os salários para os cargos variam entre R$ 1.574,07 e R$ 3.505,29.

A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional. Os contratos, com validade inicial de seis meses, poderão ser renovados por igual período, de acordo com a necessidade da Administração. Os editais têm validade de um ano, contados a partir da homologação do resultado final ou assinatura do primeiro contrato.

Para mais informações, acesse o site da prefeitura e confira os editais clicando aqui.