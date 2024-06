Guarapari conquista bronze na premiação Cidade Empreendedora do Sebrae

Foto: divulgação

O município de Guarapari foi premiado pelo Sebrae como Cidade Empreendedora. A premiação aconteceu no início deste mês, no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória. Com uma pontuação entre 6,5 e 7,4, juntamente com outros 25 municípios do estado, Guarapari conquistou a categoria bronze. O critério para a premiação foi o ICEE (Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo).

O subgerente de tributos, Vitor Freitas, destacou que o município entrou um pouco depois dos demais municípios no programa, com objetivo de facilitar a abertura de novos empreendimentos na cidade, incentivar a Educação Empreendedora, entre outros.

“Avaliou de forma satisfatória, visto que a equipe do programa no município se esforçou e é possível afirmar que o município está trabalhando para atualizar sua legislação e melhorar ainda mais o ambiente empreendedor. Guarapari possui muitos atrativos, um belo litoral, próximo a montanha, educação empreendedora e um ambiente propício ao empreendedorismo além de um prefeito que investe na infraestrutura da cidade”, explicou.

A secretária da fazenda, Aline Dias Silva, enfatizou que a premiação só vem transparecer o trabalho que a gestão municipal tem desenvolvido com auxílio do programa cidade empreendedora, trabalho este que tem sido realizado conjuntamente através de diversas secretarias municipais, proporcionando ao município um processo de desenvolvimento socioeconômico dinâmico e atrativo.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.