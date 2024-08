Guarapari divulga processo seletivo com 19 vagas para níveis fundamental e médio

Foto: reprodução

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) divulgou, nesta segunda-feira (19), um novo edital para seleção de profissionais para contratação temporária em Guarapari. Ao todo, são 19 vagas mais cadastro de reserva para três cargos.

Foram abertas dez vagas para o cargo de cuidador de idosos, cinco vagas para operador de equipamento leve – motorista e quatro vagas para cozinheiro. Os salários são de R$ 1.610,00, R$ 1.640,00 e R$ 1.523,20, respectivamente. A carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais ou regime de escala 12/36 horas.

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 26 e 27/08, na sede administrativa da Setac, situada na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis – Guarapari, das 9h às 11h e de 13h às 17h.

Pré-requisitos

Para o cargo de cuidador, é necessário ter ensino médio completo e o curso específico para a função. Já o cargo de motorista exige o ensino fundamental, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”, além de experiência comprovada de no mínimo seis meses. A função de cozinheiro exige apenas o ensino fundamental completo.

A contratação para o processo seletivo é de seis meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, que pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e estarão disponíveis no site da prefeitura (https://www.guarapari.es.gov.br).

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o Edital clicando aqui.