Guarapari divulga processo seletivo com mais de 200 vagas na área da educação

A Prefeitura de Guarapari anunciou na sexta-feira (13) a abertura de um novo processo seletivo simplificado para contratação de profissionais que irão atuar na Secretaria Municipal da Educação (Semed). São 297 vagas disponíveis para cargos de níveis fundamental e médio.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (84 vagas); Auxiliar de Serviço Escolar (63 vagas); Cozinheiro (79 vagas); Vigia (55 vagas) e Assistente Administrativo (16 vagas).

Os profissionais contratados atuarão com jornadas de 40 horas semanais, com remuneração que varia entre R$ 1.574,07 e R$ 1.674,10, dependendo da função.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas presencialmente, nos dias 19, 20 e 23 de dezembro, na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Santa Clara, nº 13, Sol Nascente, Guarapari. O atendimento ocorrerá no horário de 8h30 às 17h.

Os interessados devem levar documentos e seguir as instruções descritas no edital, que está disponível para consulta no site da Prefeitura de Guarapari.