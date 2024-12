Guarapari Em Ação: empresários unem forças para impulsionar a cidade em 2025

Fotos: divulgação/GEA

O Guarapari Em Ação (GEA), entidade voltada para o desenvolvimento local, realizou, no último dia 12 de dezembro, um workshop no Sesc reunindo mais de 30 empresários de diferentes setores. O evento marcou o início do planejamento para 2025, ano que promete trazer grandes avanços para o município, com foco na sustentabilidade e no bem-estar coletivo.

“O workshop serviu para clarear muito na cabeça dos associados e mantenedores qual é o foco do GEA. Uma entidade engajada, com caráter associativista, que pensa nos interesses do desenvolvimento sustentável de Guarapari”, destacou o empresário Bernardo Bourguignon.

O GEA não está apenas promovendo melhorias no setor empresarial, mas busca transformar Guarapari de forma transversal, impactando a vida dos cidadãos e o ambiente social da cidade.

Com exemplos inspiradores de destinos como Balneário Camboriú, o grupo acredita que é possível construir um futuro de sucesso por meio de planejamento contínuo e ação integrada.

“A gente sabe que destinos como Balneário Camboriú e Gramado só chegaram aonde estão hoje com muito planejamento e trabalho constante. Eu acredito que as pessoas que participam do GEA, com o interesse que têm em fazer a cidade acontecer e dar certo, não estão pensando apenas em seus próprios negócios, mas de maneira transversal, considerando todos os segmentos da cidade, inclusive o social, além da parte empresarial”, comentou o empreendedor Renan Alves.

O ano de 2024 foi de estruturação, mas as expectativas para 2025 são altas. O GEA promete trazer inovações que vão beneficiar desde pequenos comerciantes até grandes empresas, contribuindo para o desenvolvimento geral da cidade e o fortalecimento da economia local.

Rafael Avanci reforçou a importância de manter o foco nas necessidades de Guarapari, promovendo um ambiente mais saudável para os negócios e para a comunidade.

“Ponto de destaque no planejamento foi sem dúvidas a participação de diversos empresários de setores diferentes. Cada um pode somar à sua maneira e dando visão do seu ambiente de negócio do que pode ser melhorado em Guarapari. E além disso, também entender um pouco do que o ambiente macro de Guarapari tem apresentado e tem afetado o negócio de todos”, concluiu o empresário.

Grupos de trabalho

Durante o Workshop, o presidente do GEA, Durval Vieira de Freitas, conduziu as ferramentas de Swot que analisam forças e fraquezas, oportunidades e ameaças de uma instituição ou empresa, onde em conjunto com os empresários associados, elaborou-se o plano de trabalho do GEA.

“O Worksop foi muito produtivo e saímos com um esboço do que hoje o GEA tem de potencial e o que precisa melhorar. Diante deste cenário, nós criamos estratégias, dentre elas estão os grupos de trabalho com líderes que vão coordenar ações voltadas para setores específicos”, comentou Durval.

Os GT – Grupos de Trabalho, serão criados até o dia 19 de dezembro, para exercer as atividades do GEA com 5 temas específicos de setores da cidade com os seguintes assuntos: Indústria, Comércio e Serviços, Turismo, Educação e Inovação e Desenvolvimento Municipal.

Sobre o GEA

O Guarapari Em Ação – GEA é uma associação empresarial com 58 empresários associados. Tem objetivo de “Fazer de Guarapari uma cidade melhor”. Com a visão de Ser protagonista para o desenvolvimento sustentável de Guarapari.

*Com informações do Guarapari Em Ação (GEA).