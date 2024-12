Guarapari espera quase 1 milhão de pessoas para o Réveillon; veja os locais com queima de fogos

Foto: Arquivo Folha

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), estima que entre 800 mil e 1 milhão de pessoas participem da virada de ano na cidade. Neste ano, a celebração contará com espetáculos de queima de fogos em locais estratégicos:

Praia do Morro: Pedra do Marlin e próximo ao Hotel Porto do Sol.

Centro: nas proximidades do Siribeira.

Enseada Azul: entre as praias de Peracanga e Bacutia.

A prefeitura havia anunciado uma queima de fogos também em Buenos Aires, mas atualizou a lista de locais nesta segunda-feira (30) sem incluir o distrito.

Apesar da grande expectativa de público, a programação não inclui apresentações musicais, diferentemente do ano passado, quando shows como os da banda The Fevers e da dupla Thiarlys e Melina animaram a Praia do Morro.