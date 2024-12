Guarapari ganhará novo Batalhão da Polícia Militar com pacote de obras do governo estadual

Foto: Mateus Fonseca/Governo-ES

O Governo do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (13) um pacote de obras de infraestrutura e edificações que inclui a construção de um novo Batalhão da Polícia Militar em Guarapari. O investimento faz parte de um conjunto de editais que somam quase R$ 1 bilhão para o ano de 2025, abrangendo obras em rodovias, contenções, reformas escolares e outras melhorias. Além de Guarapari, outras cidades capixabas foram contempladas com projetos de infraestrutura.

O governador Renato Casagrande destacou a importância das intervenções durante o evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória. “Quando fazemos a obra de uma rodovia ligando duas cidades, ela representa mais do que o valor gasto. O resultado prático dela é tirar a lama e a poeira da rotina daquele morador, dando mais dignidade a ele. Às vezes executamos um calçamento rural que, por conta da característica da intervenção, tem um custo menor e a felicidade é a mesma. Por isso que digo: o recurso público tem que servir às pessoas. E hoje temos a felicidade de anunciar robustos investimentos em todo o Estado”, afirmou.

Casagrande destacou a parceria com os municípios e também com os demais Poderes. “Quero agradecer ao Poder Legislativo que nos dá tranquilidade para trabalhar e aos diretores e servidores do DER-ES que trabalham incansavelmente para entregar essas obras à população. Nosso governo cuida bem do dinheiro público. Temos uma gestão fiscal sólida e com muitos investimentos para a população. Em 2019, fizemos R$ 1 bilhão em infraestrutura e neste ano estamos finalizando em R$ 4 bilhões. Queremos manter o mesmo ou até mesmo ampliar para o próximo ano”, destacou.

“Tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão focada na melhoria da qualidade de vida dos moradores. Atuar na manutenção e melhoria das nossas estradas é levar desenvolvimento, conforto e segurança para as famílias. Seja para o escoamento da produção, no deslocamento em busca de tratamentos médicos ou outros serviços. Também vamos executar a reforma de escolas, bem como a construção de um Batalhão da Polícia Militar em Guarapari”, salientou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

*Com informações do Governo do Estado.