Guarapari mantém nota A no Tesouro nacional por qualidade de informação contábil

Foto: Arquivo

Guarapari mantém nota A no Tesouro Nacional e, recebe prêmio por qualidade da informação contábil e fiscal. O município ficou em 15º lugar no ranking so Estado e 70º no nacional. A classificação diz respeito à Capacidade de Pagamento (Capag) e funciona como uma espécie de selo de bom pagamento ou cadastro positivo. A nota foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na segunda-feira (19).

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi (Ranking Siconfi), é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), cujo objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), de todos os entes federativos, ou seja, da União, dos estados e dos municípios brasileiros.

O prefeito Edson Magalhães atribui o resultado à transparência e competência na gestão das contas municipais, destacando investimentos com custo baixo e qualidade de serviço, além do comprometimento dos servidores.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.