Guarapari promove ação de prevenção ao câncer de mama com exames gratuitos

Foto: reprodução

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza neste sábado (19) a ação especial “Pare, cuide, se toque, se ame”, em apoio ao movimento Outubro Rosa, voltado para a conscientização e prevenção do câncer de mama.

O evento, que acontece no Centro de Saúde da Mulher, em Muquiçaba, das 08h às 15h, vai oferecer uma ampla variedade de serviços de saúde gratuitos à população, com destaque para a importância do diagnóstico precoce dessa doença que afeta milhares de mulheres no Brasil e no mundo.

Durante a ação, as participantes terão acesso a exames e testes rápidos. Entre os serviços oferecidos estão:

Exames de mamografia para detecção precoce do câncer de mama

Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites

Aferição de pressão arterial e glicemia

Orientações sobre autocuidado e prevenção

A secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, ressalta a importância da mobilização das mulheres de Guarapari para o autocuidado e prevenção. “O Outubro Rosa é um momento de reflexão e ação para todas nós. Queremos que as mulheres de Guarapari entendam a importância do autocuidado e da prevenção. Nosso objetivo é proporcionar serviços de qualidade para que todas possam cuidar de sua saúde e se prevenir contra o câncer de mama.”

Serviço:

Ação “Pare, cuide, se toque, se ame”

Quando: sábado, 19 de outubro, das 08h às 15h

Onde: Centro de Saúde da Mulher – Rua Alexandre Grande Ribeiro nº 135, Muquiçaba

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.