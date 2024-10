Guarapari recebe alerta de chuva intensa para esta semana; veja a previsão

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um novo alerta de chuva forte para os próximos dias, abrangendo Guarapari e diversos municípios do Estado. O aviso foi divulgado na terça-feira (08), no Boletim de Avisos Meteorológicos do Espírito Santo, indicando que há condições para tempo severo entre quarta (09) e quinta-feira (10).

De acordo com a previsão, a chuva deve ser acompanhada de trovoadas, ventos fortes e possibilidade de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou o alerta, emitindo um aviso válido até as 10h de quinta-feira.

Para esta quarta-feira, as regiões do centro-nordeste do Estado devem receber entre 2 e 10 mm de chuva, com uma probabilidade de 60% para esse acumulado. Nas demais áreas, há uma probabilidade de 60% a 80% para chuvas de 10 a 30 mm. Em algumas localidades, existe a chance de chuvas isoladas mais intensas, com acumulado entre 30 a 50 mm, sobretudo no período noturno, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes.

Fotos: divulgação/Defesa Civil

Quinta-feira (10)

Na Grande Vitória, a previsão para esta quinta-feira indica probabilidade de acumulados de chuva de 70 a 90 mm, podendo ultrapassar 100 mm em algumas áreas isoladas. Para o leste do estado, a precipitação deve ficar entre 30 a 50 mm, com possibilidade de volumes maiores, chegando a 70 mm.

Sexta-feira (11)

Já na sexta-feira, o acumulado de chuva deve ser mais moderado. Na região nordeste e em áreas próximas à Grande Vitória, a probabilidade é de 70% para chuvas entre 10 e 30 mm. No extremo sul e sudoeste, a precipitação prevista é menor, com chances de 2 a 10 mm. Em outras áreas do estado, a previsão também indica acumulados de 2 a 10 mm.

Medidas preventivas

Diante da previsão de chuvas intensas, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco, como regiões sujeitas a deslizamentos e alagamentos. Além disso, recomenda-se que as pessoas evitem trafegar por vias alagadas, fiquem atentas a qualquer sinal de instabilidade em suas residências e acionem o órgão em casos de emergência pelo número 193.