Guarapari recebe alerta laranja de chuva intensa; confira a previsão para o feriado

Foto: reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para Guarapari devido à previsão de chuvas intensas e ventos que podem alcançar até 100 km/h. O aviso é válido até as 10h de quinta-feira (14) e atinge outros 72 municípios do Espírito Santo, incluindo Anchieta e Alfredo Chaves.

Na região, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm/h, chegando a até 100 mm/dia, aumentando o risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e cortes de energia.

Para a quinta-feira (14), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê tempo nublado e chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória, com possíveis trovoadas à tarde e ventos moderados no litoral. As temperaturas devem variar entre 21 °C e 32 °C.

Com o feriado de sexta-feira (15) se aproximando, o Incaper destaca que a chuva poderá ocorrer em todas as regiões do estado, acompanhada de ventos costeiros que mantêm a umidade alta e provocam chuvas também ao longo do sábado (16). No domingo (17), o tempo deve permanecer instável, com mais chuva prevista para todo o Espírito Santo.

Orientações do Inmet: