Guarapari recebe Circuito Estadual de Bodyboarding neste fim de semana

Foto: Rafael Silva/divulgação

Após sete anos, o Circuito Estadual de Bodyboarding volta ao mar de Guarapari para a segunda etapa do evento. As baterias serão realizadas neste fim de semana, na Praia do Morro, conhecida pelas ondas extensas, que exigirão um repertório variado de manobras dos competidores.

A competição é realizada pela Federação de Bodyboarding do Espírito Santo (FEBBEES), com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Participantes

A tricampeã estadual Maira Viana, que atualmente lidera o Circuito Mundial IBC, confirmou sua presença no evento ao lado de Maylla Venturin, octacampeã capixaba e líder do Circuito Brasileiro 2024. Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior e vice-líder do Circuito Mundial, além de Bianca Simões, campeã brasileira na Open e Top 3 no Pro Junior, estarão competindo no feminino.

A programação inclui as semifinais às 10 horas e a final às 14 horas deste sábado (27). Na Open Feminina, Marylene Berundio, vencedora da primeira etapa com manobras modernas, está determinada a conquistar o título. Elisângela Fragoso e Luiza Majevski são fortes concorrentes, assim como Maria Alice, filha de Marylene, que também está na disputa. Na Master e Legend, o líder Elwes Vieira está de fora devido a uma contusão, abrindo espaço para Leonardo Moreira, Christian Rosa e Marcelo Miranda lutarem pela liderança.

A categoria Sub-18 também reúne jovens talentos promissores. Guilherme Montenegro, 15 anos, vice-campeão Mundial Pro Junior e sete vezes campeão estadual. Miguel Bedran, que venceu a etapa no Coral do Meio, está disposto a brigar pelo título. Daniel Turial e Nicollas Raich também estão preparados para oferecer grandes performances.

Ao todo, as disputas do circuito serão nas seguintes categorias: Profissional Masculino e Feminino, Open Masculino e Feminino, Master e Legend Masculino, Sub-16 e Sub-18 Masculino, Iniciantes e Pessoa com Deficiência (PcD).

*Com informações do Governo do Espírito Santo.