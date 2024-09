Guarapari recebe título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha

Foto: arquivo

Nesta quarta-feira (11), a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou o projeto de lei que confere à Guarapari o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. O PL 4258/2021 contou com relatório favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES), que apontou a variedade de ecossistemas na cidade.

Entre as características citadas no relatório, destaca-se a grande diversidade de algas e peixes que podem ser encontrados na região. “As ilhas que integram o complexo insular de Guarapari (Ilhas Rasas, Ilha Escalvada, Recife e Parreiral, Banco de Algas Calcárias e Fundo Bioclásticos adjacentes) abrigam a maior diversidade de algas e peixes de recifes do país, superando até os Arquipélagos de Abrolhos e de Fernando de Noronha”, explica o documento.

Para o biólogo Thiago Teixeira Costa, a biodiversidade marinha de Guarapari é uma das mais ricas do Brasil. Ele explica que o encontro das correntes frias do sul com as águas quentes do nordeste cria um ambiente favorável para a coexistência de espécies marinhas de diferentes regiões. “Esse encontro de correntes permite que espécies marinhas do sul e do nordeste consigam viver aqui, aumentando a diversidade de espécies em relação a outras regiões do Brasil”, comenta.

Costa também ressaltou a variedade de habitats encontrados no litoral da cidade, que inclui costões rochosos, ilhas, ambientes recifais, praias arenosas e estuários, tornando a área ideal para a alimentação e reprodução de muitas espécies, tanto residentes quanto migratórias.

Sobre o título concedido pelo Senado, Costa vê o reconhecimento como positivo, mas alerta para os desafios que ainda precisam ser enfrentados. “O título é um reconhecimento público da importância do local. No entanto, só reconhecer não adianta nada. Os desafios da cidade em cuidar melhor da natureza são gigantes. Em tempos de mudanças climáticas globais, o cuidado com a natureza é questão de sobrevivência da nossa própria espécie, e os oceanos são pilares centrais para que a gente consiga um ambiente saudável e equilibrado”, afirma o biólogo.

Caso não haja recurso para votação em Plenário, o projeto agora segue para a sanção do Presidente da República.

*Com informações da Agência Senado.