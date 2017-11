Guarapari registra diminuição no número de homicídios

por Carolina Brasil

A cidade acompanha o resultado de pesquisa nacional e tem outros índices em queda quando falamos de violência.

Recentemente, foram divulgados os dados do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e, segundo a pesquisa, o número de homicídios no Espirito Santo caiu de 1.384 em 2015 para 1.180 no ano passado, uma queda de aproximadamente 15%. Guarapari segue essa linha e o índice por aqui tem diminuído ano a ano, desde 2010. Mesma tendência para 2017, uma vez que a cidade já registra uma diminuição de 6,5% em relação ao número de pessoas assassinadas de janeiro a outubro deste ano, se comparado com o mesmo período em 2016, de acordo com dados da Polícia Militar.

Outros dados fornecidos pela PM revelam que houve redução nos furtos à residência e no número de detenções, com aumento no número de apreensões de armas este ano, contabilizadas até 31 de outubro: 93 armas de fogo foram apreendidas e 1432 pessoas detidas.

O Anuário revelou que os feminicídios – crimes de ódio baseado no gênero, comumente conhecido como assassinato de mulheres – diminuíram em 2016, ainda que as notícias de violência contra a mulher sejam cada vez mais recorrentes. Dados informados pela polícia, que contam pontos positivos, é que Guarapari não registrou nenhum caso de feminicídios no ano passado e 239 visitas a mulheres em situação de violência doméstica foram feitas este ano.

Para o Capitão Rodrigo Lorencini, do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari, o trabalho das polícias civil e militar, que envolve investigação, prisões, ações ostensivas e de inteligência, colaboram para uma redução em diversos índices de violência a cada ano. “Os crimes, infelizmente, não vão deixar de ocorrer, faz parte da sociedade e isso não é um ‘privilégio’ do Brasil. Nós trabalhamos para alcançar números aceitáveis de violência para uma convivência social saudável, para que as pessoas tenham a integridade, a vida e os bens preservados”, pontuou.

Na contramão, ainda de acordo com o Anuário, o número de crimes contra o patrimônio aumentou quase 14% no estado, o que também aconteceu no município que já apresenta crescimento em 2017. Para exemplificar, tivemos 282 registros de roubo a estabelecimentos comerciais somente este ano, contra 189 no mesmo período de 2016. “Temos um grande desafio pela frente, pensar que vamos resolver isso só com o policiamento ostensivo é uma ilusão. Precisamos criar um canal de interação entre as polícias, os governos e a comunidade para debater soluções. Nenhuma dessas instituições conseguirá isso sozinho”, acrescenta Lorencini.

PM mais próxima das crianças

Desde junho deste ano, o 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari está com o projeto “Conhecendo o 10º Batalhão”, onde crianças que participam do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvido pela Polícia Militar nas escolas – fazem uma visita à instituição para conhecer a rotina dos policiais e o funcionamento de alguns equipamentos, que termina com uma encenação de uma abordagem policial. O bacana é que o projeto está aberto, também, a crianças que não estão no Proerd. Uma forma de alcançar mais estudantes. “A escola ou instituição que desejar levar os alunos, pode nos procurar, queremos desmistificar alguns preconceitos, que mais crianças conheçam a nossa rotina e saibam que o nosso trabalho visa o bem estar de toda a população”, ressalta o Capitão Rodrigo Lorencini.