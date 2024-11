Guarapari tem previsão de chuva para o fim de semana; veja como fica o tempo

Foto: Arquivo Folha

Guarapari está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, de acordo com boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade, junto com outras regiões do Espírito Santo, deve enfrentar dias de chuva neste fim de semana.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu um alerta excepcional para chuvas e até granizo no Estado, com início previsto para sábado (09).

De acordo com o Incaper, mudanças significativas no tempo ocorrerão em todas as regiões. Na Grande Vitória, incluindo Guarapari, o sol pode aparecer entre nuvens, mas a partir da tarde, a nebulosidade aumenta e são esperadas chuvas intermitentes.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Espírito Santo também emitiu um comunicado para a população, recomendando que moradores de áreas de risco, como margens de rios, encostas e morros, estejam em alerta. O órgão orienta que as pessoas reúnam seus pertences essenciais e, caso necessário, desloquem-se para os locais de contingência indicados pela Defesa Civil de cada município.

O alerta é válido especialmente para a noite de sábado (09), quando a intensidade das chuvas pode se agravar, colocando Guarapari e outras cidades em estado de atenção.

Confira a previsão

No sábado (09), Guarapari terá um dia nublado pela manhã, com possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, o tempo se mantém com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C. No domingo (10), o clima continua instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e temperaturas entre 17°C e 24°C.