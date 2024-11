Guarapari terá Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes em 23 de novembro

Foto: arquivo Folha

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), anunciou a realização do Dia D de Multivacinação no dia 23 de novembro, com o objetivo de atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes do município. A ação será realizada das 8h às 15h em várias unidades de saúde.

A prefeitura destaca que a campanha busca conscientizar sobre a importância da imunização para proteger contra diversas doenças preveníveis. Os responsáveis são incentivados a levar seus filhos às unidades para garantir que estejam com as vacinas em dia, fortalecendo a saúde coletiva e o bem-estar das futuras gerações.

Confira os locais de vacinação disponíveis:

USF Mário Sérgio C. Pereira (Kubitschek)

USF Maria Lúcia C. Lora (Jabaraí)

USF Narbal de Paula (Setiba)

USF Pedro Machado (Bela Vista)

Centro Municipal de Saúde Arlinda Junqueira Vionel (Muquiçaba)

USF Jader Avelar Boghi (Adalberto Simão Nader)

USF Professora Terezinha Santos (CAIC)

A prefeitura reforça que a vacinação é um ato de cuidado e prevenção essencial para proteger as crianças e adolescentes de doenças graves e convida todos a comparecer a uma das unidades participantes.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.