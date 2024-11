Guarapari terá novas rotas de ônibus para Minas e Rio com a expansão da Águia Branca

Foto: divulgação

A Viação Águia Branca vai expandir suas operações no Espírito Santo a partir de 1º de dezembro, oferecendo novas rotas que conectam o estado a importantes destinos.

Entre os trajetos estão Guarapari x Viçosa (MG), Colatina x Campinas (SP) e Vila Velha x Niterói (RJ). A ampliação inclui, ainda, outras rotas ligando o Espírito Santo a Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A reportagem apurou que uma nova linha, ligando Nova Iguaçu (RJ) a Guarapari, também está em fase de validação e deve começar a operar no próximo mês.

A iniciativa responde ao aumento da demanda por viagens interestaduais e amplia as opções de deslocamento para os capixabas que precisam transitar entre as regiões Sudeste e Nordeste.

Segundo Thiago Juffo, diretor de Negócios da Viação Águia Branca, a expansão reforça a importância estratégica do Espírito Santo para a empresa. “Nossa meta é facilitar a mobilidade e oferecer rotas que proporcionem uma experiência de viagem tranquila e segura para nossos clientes”, afirma.

De acordo com a empresa, as passagens já estão à venda e podem ser adquiridas pelo app da Águia Branca, site, agências físicas ou pelo Zap Passagens. A lista completa dos novos trajetos está disponível em www.aguiabranca.com.br/novas-linhas. Para acompanhar as novidades, a empresa oferece informações nos canais do WhatsApp e Instagram.

*Com informações da Assessoria de Imprensa da Viação Águia Branca.