Guarapari terá novo empreendimento de luxo com vista para o mar na Enseada Azul

Fotos: divulgação

A Grand Construtora apresentou seu mais novo projeto de alto padrão: o Salt by Grand, localizado na Enseada Azul, em Guarapari. Inspirado na paisagem costeira e com vista privilegiada para o mar, o empreendimento é o quarto da marca, consolidando seu conceito de “oásis urbano sofisticado”.

“É um orgulho trazer nosso conceito de oásis de luxo para Guarapari e inspirar o desenvolvimento urbano dessa cidade que recebe grande parte dos turistas durante o verão no Estado”, destacou Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora. Ele enfatizou o compromisso da empresa em elevar o padrão dos empreendimentos urbanos no Espírito Santo.

Com projeto arquitetônico assinado pela Pretti Arquitetura e paisagismo de Benedito Abbud, o Salt by Grand conta com três torres de 12 andares, totalizando 90 unidades. As áreas de lazer incluem playground aquático, churrasqueiras, espaços gourmet, academia de alta performance, piscinas de borda infinita e mirante com lareiras ecológicas.

O empreendimento oferece apartamentos de 180m² e 200m², com quatro suítes, todos voltados para o mar da Enseada Azul. “O lazer imersivo, o conceito de paisagismo biofílico, a sofisticação dos acabamentos e uma planta excepcional fazem do Salt by Grand o destino para quem deseja usufruir do belo litoral da Enseada”, completou Barbosa.

A vegetação e a presença da água são elementos centrais do projeto, que integra biofilia e sustentabilidade em seu design no terreno de mais de 7 mil m². O empreendimento promete ser um refúgio exclusivo para descanso, lazer e conexão com a natureza em uma das regiões mais procuradas do verão capixaba.

FICHA TÉCNICA:

Salt by Grand

Realização: Grand Construtora

Perfil do empreendimento: Residencial de alto luxo

Endereço: Av. Meaípe (Alameda Boa Ventura), Enseada Azul, Nova Guarapari

Características: apartamentos de 4 suítes de alto luxo

Total de unidades: 90

Área total do terreno: 7.098,30m²

Área de lazer: No Térreo: Guarderia. No Pilotis: Espaço Kids, 2 churrasqueiras, parque aquático infantil (aquaplay), Espaço Teens, 2 Espaços Gourmet, mercearia autônoma, Praça. Na cobertura: Piscina adulto de borda infinita, Sport Bar, Sala de Poker, Lounge, Lounge bar com piscina recreativa e deck molhado, Deck molhado, Spa da piscina, Solário, Mirante com lareira ecológica, Espaço Fitness, Spa e Sauna.

Valor: Sob consulta

Stand de vendas: Av. Meaípe (Alameda Boa Ventura), Enseada Azul, Nova Guarapari

