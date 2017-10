Guaraparienses saem em caravana para o Festeja Espírito Santo

por Larissa Castro

Um dos maiores festivais sertanejos do estado acontece amanhã (28) no Pavilhão de Carapina, na Serra, a partir das 17h30. O Festeja Espírito Santo, em mais um ano, vai reunir grandes nomes do cenário musical como Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Anitta, Marília Mendonça e Luíza & Maurílio. E apesar da distância, os moradores de Guarapari não vão deixar de marcar presença no evento. Para uma noite divertida e sem moderação, muitos optam por caravanas animadas, como a Caravana Chic.

Através de parcerias com produtores de shows, Diego Souza, mais conhecido como Dieguito, tem o compromisso de levar os moradores da cidade saúde para curtirem fora da cidade. E no Festeja deste ano, não vai ser diferente. “Sempre que surge uma programação bombástica fora da cidade, as pessoas me procuram para saber se vou organizar a caravana. É algo muito gratificante poder oferecer, de alguma forma, alegria para meus clientes. O Festeja é um dos eventos mais que certos para a Caravana Chic ir todos os anos”, conta o organizador.

Com muita animação, o transporte que já está fechado sairá do BR Mania às 16h e cada integrante do ônibus pagou R$30,00 para curtir com conforto. “Eu tenho o compromisso de sair mais cedo e voltar quando o último cantor sair do palco. Além de segurança, ofereço credibilidade e diversão aos meus clientes”, finaliza Dieguito.

Apesar de não possuir mais vagas, para outros eventos, quem tiver o interesse pode entrar em contato direto com o promotor de eventos através do telefone 27 99514-0730.

Confira a ordem de shows do Festeja

Abertura dos portões: a partir das 17 horas

Primeiro show: a partir das 17h30

Ordem dos shows: Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Anitta, Marília Mendonça, Henrique e Juliano e Luíza e Maurílio.

Vendas: lojas Indus de Laranjeiras, Campo Grande e Shoppings Vitória, Boulevard Vila Velha, Praia da Costa e Moxuara.