Guaraparienses têm direito a descontos para a Festa das Patroas 2018

por Larissa Castro

Sucesso por onde passam, as patroas Marília Mendonça e Maiara & Maraísa desembarcam na Pedreira Adventure Park para festejar mais um verão com o evento ‘Festa das Patroas’. A festança que será realizada no dia 5 de janeiro, conta com uma promoção exclusiva no valor dos ingressos para moradores de Guarapari que apresentarem algum comprovante de residência entre amanhã (01) e o dia 07 de dezembro.

A ação exclusiva para o Festival de Verão 2018 consiste em entradas a R$40 para o Espaço Arena e R$70 Camarote, garantindo um desconto de até R$110 reais nos setores participantes da promoção. Para conseguir o benefício, é preciso apenas comprovar que mora na cidade e ir até um dos pontos de venda físicos da Cidade Saúde, com a cópia do último comprovante de luz, água ou IPTU e documento original com foto em mãos. A promoção dá direito a compra de somente dois ingressos por CPF do titular do comprovante de residência.

Com histórias de amor transformadas em música, o repertório das Patroas conta com clássicos do feminejo – nome dado à música sertaneja cantada por vozes femininas – como ‘Infiel’, ‘10%’, ‘Medo Bobo’, ‘Sorte que Cê Beija Bem’ e ‘Amante Não Tem Lar’.

Festa das Patroas 2018

Pontos de Venda em Guarapari

Jump Surf Street (Shopping Guarapari/ Extra Center), Soft Modas (Centro) e X-Ray Lan House (Centro Comercial Praia Center – Praia do Morro)

Data da promoção: 01 a 07 de dezembro

Valor do Ingresso:

Espaço Arena

R$60 (1º Lote meia-entrada)

R$120 (1º Lote inteira)

R$40 (Promoção Moradores de Guarapari)

Camarote

R$90 (1º Lote meia-entrada)

R$180 (1º Lote inteira)

R$70 (Promoção Moradores de Guarapari)