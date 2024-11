Hifa está com inscrições abertas para residência médica com vagas para Guarapari

Fotos: reprodução

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) está com inscrições abertas para o Programa de Residência Médica, em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Os interessados podem se candidatar até o dia 07 de novembro. Ao todo, são vinte vagas, distribuídas da seguinte forma: dez para pediatria, oito para ginecologia e obstetrícia e duas vagas para medicina intensiva pediátrica e neonatologia.

Os aprovados na seleção terão a oportunidade de realizar treinamento em serviço, cumprido em regime de tempo integral, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional a partir de março de 2025.

Inscrições

As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, até as 17h do dia 07/11/2024 (horário de Brasília/DF), no site do IBGP.

O curso tem duração variável de dois a três anos, de acordo com a especialidade selecionada e é uma oportunidade para estudantes e recém formados em medicina que pretendem atuar em uma das especialidades credenciadas no Hifa, que é referência em assistência de saúde materna e infantil há mais de 50 anos.

A coordenadora da Comissão de Residência Médica (COREME), Drª Katia Valéria Manhabusque, destaca que essa é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam se especializar e faz um apelo aos estudantes:

“Você que termina sua graduação em medicina neste ano, faça agora seu processo seletivo e escolha uma instituição de ensino onde a medicina seja de excelência, uma instituição com acreditação ONA nível 2, com excelentes preceptores e um vasto campo de prática que reúna em um mesmo lugar todas as oportunidades de aprendizado, desde o atendimento eletivo ambulatorial até a complexidade da terapia intensiva. Inclusive estamos prontos a te receber para uma visita, basta agendar”,

A residência médica é uma modalidade de pós-graduação que existe no Brasil desde 1945, sendo considerada o melhor caminho para chegar a uma especialidade. Há 10 anos o Hifa tem experiência exitosa em programas de residências médicas realizados em parceria com renomada instituição do Estado.

Por que fazer residência médica no Hifa?

A instituição oferece a seus residentes toda a infraestrutura dos hospitais do grupo, agregando à especialização prática o uso de tecnologias de ponta e a orientação de profissionais especializados atuantes no ambiente hospitalar.

Especialidades credenciadas no Hifa:

Ginecologia e Obstetrícia | Duração de 03 anos | 06 vagas

Pediatria | Duração de 03 anos | 10 vagas

Neonatologia | Duração de 02 anos | 02 vagas

Medicina Intensiva Pediátrica | Duração de 02 anos | 02 vagas

A oferta e número de vagas são decididas anualmente pela Comissão de Residência Médica (COREME), obedecendo às normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Hifa.