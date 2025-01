Hifa Guarapari recebe governador para oficializar serviços nesta sexta-feira (10)

Foto: divulgação

O Hifa Guarapari realiza nesta sexta-feira (10), a partir das 18h, a solenidade de oficialização da parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O acordo fortalece o Convênio de Contratualização que prevê a ampliação da capacidade de atendimento, que passa de 98 leitos para 182 leitos e a destinação de recursos para a compra de equipamentos. O evento contará com a presença do governador Renato Casagrande.

Por meio do Termo de Fomento Nº 039/2024, firmado entre o Governo do Estado e o Hifa, no valor de R$ 11.762.206,69, foi feita a aquisição de novos equipamentos hospitalares, visando garantir um atendimento mais completo e qualificado à população.

Além disso, o superintendente do Grupo Hifa, Jailton Pedroso, explica que a contratualização garante a prestação de serviços essenciais, como Maternidade de Risco Habitual, Pediatria e Clínica Médica Adulto, com custeio mensal na ordem de R$ 4.955.977,68.

“Isso representa um avanço significativo na melhoria da infraestrutura de saúde da região, refletindo o compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento médico”, destacou Jailton.

Infraestrutura completa

Localizado no bairro Village da Praia, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz é equipado com uma moderna infraestrutura que inclui Sala Vermelha Adulto, Enfermaria Clínica Adulto, UTI Adulto, Maternidade, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e Enfermaria Cirúrgica Pediátrica.

Esses setores estão preparados para atender tanto o público adulto quanto o materno-infantil, conforme os perfis estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

*Com informações da Assessoria de Comunicação.