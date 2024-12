Hifa inaugura nova ala de UTI adulto no Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari

Fotos: divulgação

Nesta segunda-feira (23), o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) deu mais um passo na ampliação dos seus serviços com a inauguração da nova ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari.

A nova ala, equipada com 10 leitos, já está pronta para atender os moradores de Guarapari e de outros municípios da região. Durante uma reunião com a equipe, a gerente administrativa da unidade, Andrea Cellin, destacou a importância do atendimento humanizado para a comunidade.

“É com muita alegria que entregamos mais um serviço para a população, com um ambiente totalmente acolhedor”, afirmou Andrea.

O diretor de gestão médica do hospital, Dr. Yure Xavier, também ressaltou os esforços para oferecer um atendimento de qualidade.

“Temos buscado levar esse ambiente acolhedor, com uma equipe diferenciada”, disse o diretor. Ele também mencionou os novos equipamentos adquiridos para melhorar ainda mais o atendimento: “Temos um aparelho de tomografia novo, super robusto e moderno, que inclusive tem capacidade para fazer exames na parte cardiológica. Além disso, teremos ultrassons, endoscopia e laboratório para melhor atender aos pacientes e à equipe técnica.”

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Hifa.